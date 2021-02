Repubblica - Maledizione Napoli, critiche a Gattuso immeritate: troppe le assenze tra Covid e infortuni

Ultimissime calcio Napoli - Con quella di stasera in terra spagnola, sono 14 le gare ravvicinare in soli 47 giorni per il Napoli di Gennaro Gattuso. Che contro il Granada giocherà l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La lista degli indisponibili per la trasferta in Spagna è da paura, con Ospina, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Demme, Lozano, Mertens e Petagna fuori combattimento.

L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive:

Nessun’altra squadra in Italia - Juventus a parte - si è dovuta misurare in questo inizio di 2021 con un calendario altrettanto frenetico e lasciano dunque il tempo che trovano le critiche sull’emergenza in casa azzurra: con l’infermiera fisiologicamente stracolma di giocatori tra infortuni e Covid. Ma le 10 assenze vanno contestualizzate nello sviluppo anomalo di una stagione che non ha precedenti e in cui l’obiettivo massimo è limitare i danni, aggrappandosi magari alla buona sorte. Invece sul gruppo di Gattuso si è accanita da ottobre in poi una vera e propria maledizione, tra l’altro con forfait concentrati sempre nello stesso reparto: prima il centrocampo, poi l’attacco e infine la difesa. Pure per questo è stata difficile la gestione del turn over e l’esempio lampante di questo disagio sono gli ultimi ko muscolari di Lozano e Petagna, costretti agli straordinari per i lunghi stop di Osimhen e Mertens. Ma Ringhio al suo arrivo in Spagna ha respinto ogni tipo di alibi. « Siamo in emergenza e lo sappiamo, non siamo però venuti qui in vacanza e abbiamo le carte in regola per fare comunque una grande prestazione. Dovremo essere competitivi, anche se siamo in pochi».