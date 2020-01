Repubblica - Lazio-Napoli, sarà ancora Fabian il regista. Elmas solo in corso d'opera, per Gattuso è molto offensivo

Ultime Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, esperienza, solidità e un’abilità ( riconosciuta) nel far ripartire l’azione da dietro perché è bravo coi piedi. Portiere ma anche libero all’occorrenza. La miscela ha convinto Rino Gattuso. Contro la Lazio toccherà a David Ospina. Alex Meret non è neanche partito con il gruppo per Roma: non si è allenato bene nel corso di questa settimana per una botta al polso e quindi il ribaltone in porta è servito. Lo aveva già annunciato di fatto Gattuso in conferenza stampa. Stavolta tocca al colombiano. La gerarchia di Gattuso nel corso della presentazione era stata chiara. «Per me il titolare è Meret e ho bisogno di dargli continuità». Adesso qualcosa è cambiato. « Resta lui il nostro numero uno, ma Ospina è un’alternativa valida». Quindi ritroverà spazio e comincerà dalla partita di oggi pomeriggio all’Olimpico. Senza un vertice basso di ruolo (Demme e Lobotka non saranno disponibili contro la Lazio) potrebbe toccare proprio a Ospina superare il primo pressing avversario. L’ex Arsenal garantisce anche solidità tra i pali: la parata volante su Vicari contro la Spal è una delle più belle dell’intera serie A. Tra qualche ora avrà l’occasione di aggiornare la sua collezione. Non gioca dall’ 1 dicembre: Ancelotti lo scelse contro il Bologna nella partita vinta nella ripresa dai rossoblu di Mihajlovic per 2-1. Torna titolare dopo quattro partite di campionato e proverà a sfruttare la chance per guadagnare un po’ di continuità. Il Napoli ha tre portieri di ottimo livello (c’è anche Karnezis) e quindi Ospina spera di ritagliarsi spazio. Comanderà la difesa contro la Lazio. Il quartetto dovrebbe restare invariato rispetto all’Inter. Koulibaly ha dato ancora una volta forfait. «Ha ancora un po’ di edema alla coscia e quindi abbiamo deciso di rinviare il suo ritorno – ha detto Gattuso – non possiamo rischiare uno stop più lungo». Ci riproverà contro la Fiorentina, ma oggi resterà spettatore forzato. Dovrebbe essere confermato Di Lorenzo. Gattuso lo ha promosso nonostante l’errore che ha consentito a Lukaku di realizzare il vantaggio dell’Inter. « Ha lottato bene contro un grande attaccante » . È favorito nel ballottaggio con Luperto e sarà Di Lorenzo, dunque, ad affiancare Manolas. Hysaj e Mario Rui completeranno il quartetto arretrato. In mediana scelte obbligate. Demme e Lobotka non sono a disposizione, quindi toccherà a Fabian agire ancora da play davanti alla difesa. Non è il suo ruolo e probabilmente si esibirà in questa posizione per l’ultima volta. «Ha altre caratteristiche», ha tagliato corto Gattuso. I rinforzi saranno a disposizione la prossima settimana e contro la Lazio bisognerà andare avanti col solito terzetto. Allan e Zielinski affiancheranno lo spagnolo. Difficile che possa avere una chance Elmas: Gattuso lo considera una mezzala d’attacco e quindi potrebbe avere spazio in corso d’opera. Tutto definito anche per quanto riguarda il tridente. Milik avrà il compito di mandare in tilt la difesa della Lazio. Ai suoi lati Callejon e Insigne. Ancora panchina per Lozano. Gattuso ha chiesto uno sforzo al messicano. « Deve avere maggiore continuità e fare la differenza dal punto di vista fisico». Mertens invece rientrerà martedì dopo le cure in Belgio.