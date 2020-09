Repubblica - La Roma deve vendere Under a tutti i costi, proverà lo scambio con Milik fino all'ultimo

Notizie Calcio - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al caso Under:

"Ünder: la Roma ha una fortissima necessità di venderlo, perché tra i pochi che possono garantire una plusvalenza — e ne servirebbero per un centinaio di milioni, da qui alla fine dell’anno — ma certo l’infortunio di Zaniolo potrebbe spalancare spazio inatteso per il turco. Da qui a fine mercato, però, la Roma proverà ancora a chiudere lo scambio col Napoli per Milik. A quel punto, Dzeko sarebbe libero di andare".