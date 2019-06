Repubblica: "La Fiorentina piomba su Inglese, ADL chiede 30 milioni: 'no' allo scambio con Veretout"

Ultimissime calciomercato Napoli. La Fiorentina piomba su Roberto Inglese, attaccante di proprietà del Napoli nell'ultima stagione in prestito al Parma: tra Napoli e Fiorentina in ballo anche la trattativa che portano a Veretout, sul quale insistono anche Milan e Roma. C'è poi l'intrigo Bennacer, ex pupillo di Giuntoli adesso vicinissimo al club viola. Di tutti i nomi elencati, ne parla nel dettaglio l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica.

FIORENTINA SU INGLESE: IL NAPOLI CHIEDE 30 MILIONI

"Pradè fa filtrare poco e nulla ma un’ipotesi porta a Roberto Inglese, di proprietà del Napoli. È solo una delle tante strade che la Fiorentina sta percorrendo. Il ragionamento più logico poteva essere quello di uno scambio con Veretout ma il pensiero si è subito dissolto. Il Napoli vuole 30 milioni per il suo centravanti, troppi per la Fiorentina, che dalla cessione della mezzala francese intende incassare almeno 25 milioni di euro. Inglese piace, è un giocatore con ottime qualità tecniche ma su queste basi il discorso non può proseguire". Possibile che alla fine la trattativa vada in porto: di certo De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere gli esuberi della rosa, ma è possibile che la cessione di un giocatore come Inglese possa rivelarsi decisiva a rimpinguare le casse societarie in vista dei prossimi acquisti, primo tra tutti quello di James Rodriguez.

VERETOUT VERSO LA CESSIONE: MILAN, ROMA O NAPOLI

Novità di calciomercato anche in tema Veretout. "Intanto si sta delineando il futuro di Veretout. A breve l’operazione in uscita verrà definita. Sicuramente resterà in Italia. Il Milan sta accelerando, vorrebbe chiudere subito l’affare, c’è anche la Roma ma pure il Napoli sta tornando sotto. È questione di ore poi tutto sarà più chiaro". Veretout, però, sembra destinato proprio a vestire la maglia rossonera, nonostante sembrava essere ad un passo dall'azzurro già il mese scorso, quando il centrocampista francese aveva scelto Napoli come cartolina per la sua proposta matrimonio.

FUTURO BENNACER: COSTA 15 MILIONI DI EURO

"Un punto fermo è sicuramente Bennacer. Il talentuoso giocatore algerino viene considerato da Montella il perno su cui far ruotare la sua Fiorentina. Nell’Empoli è stato utilizzato anche in una posizione più avanzata ma Montella lo vorrebbe utilizzare alla Pizarro. Servono almeno 15 milioni di euro. L’Empoli nei giorni scorsi ha raggiunto un’intesa di massima con il Genoa, ma su Bennacer c’è forte anche il Lione. Un altro elemento nel mirino è Madragora, che Pradè ha portato ad Udine, ma per provare a convincere l’Udinese servono più soldi". Su Bennacer c'è da tempo anche il Napoli, che sembrava già avere un accordo con l'Empoli a gennaio, poi non concretizzato.