Repubblica - L'unica vera preoccupazione di Spalletti in vista del Torino è verificare le condizioni dei nazionali

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "L’unica vera preoccupazione dell’allenatore è verificare la condizione dei nazionali. Lozano e Ospina rientreranno soltanto oggi, Koulibaly lo ha fatto ieri al termine di un viaggio di quasi 26 ore e quindi l’unica ricetta è quella del riposo. Il " Comandante" sarà fondamentale contro il Torino anche perché si è fermato Manolas per un trauma distorsivo alla caviglia destra. La coppia Rrahmani- Koulibaly è una certezza. Come lo è Osimhen in attacco: pure il suo rientro è stato condizionato da ritardi, ma il numero 9 è diventato un valore aggiunto".