Repubblica - Insigne non convocato per la sfida contro il Liverpool, sospiro di sollievo per Klopp: la reazione

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Lorenzo Insigne non convocato per la sfida contro il Liverpool a causa del problema al gomito rimediato nella scorsa partita contro il Milan. Nonostante l'infortunio, non sono mancate le polemiche per la scelta di non seguire nemmeno la squadra a Liverpool. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Da Liverpool ha intanto tirato un sospiro di sollievo Jurgen Klopp, che dopo l’amichevole di fine luglio a Edimburgo s’era lamentato per l’ennesima prodezza del leader azzurro. "Again, Lorenzo: contro le mie squadre segni sempre". Ma stavolta non succederà, perché il capitano non s’imbarcherà sul volo charter in partenza stamattina da Capodichino.