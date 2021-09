Repubblica - Il tridente non si tocca, probabili formazioni: Politano c'è! Riposa Fabian Ruiz, tre novità in difesa

Probabili formazioni Napoli Spartak Mosca - Non si fida Spalletti dei russi, e allora niente turnover: in campo ci vanno quasi tutti i migliori: "Bisogna affrontare in modo corretta pure l’Europa League", ha detto in conferenza stampa confermando:

"Faremo tre o quattro cambi al massimo, perché stiamo scendendo in campo ogni due giorni e mezzo e qualcuno deve tirare un po’ il fiato. Ma Koulibaly, Insigne e gli altri giocatori di maggiore esperienza ci saranno sicuramente dal 1’".

Napoli Spartak, probabili formazioni di Repubblica

L'edizione odierna di Repubblica Napoli anticipa quelle che saranno le scelte di Spalletti di formazione per Napoli-Spartak Mosca di UEFA Europa League: