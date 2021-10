Repubblica - Il primato di presenze stagionali al Maradona è il giusto premio per il magic moment del Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "«Maradona è sempre con noi e giocare nel suo stadio deve essere un ulteriore motivo di ispirazione, che ci può rendere ancora più forti». ha detto alla vigilia Luciano Spalletti, presentando con legittima enfasi la partita di oggi pomeriggio a Fuorigrotta ( ore 18) contro il Torino. Il primato stagionale di presenze in tribuna — dove sono attesi almeno in 30 mila — è il giusto premio per il magic moment che sta attraversando il Napoli, reduce da 7 vittorie consecutive in campionato e deciso a blindare il suo primato solitario in classifica".