Repubblica - Il Napoli tentenna nel cedere Llorente, ci sono dubbi su Mertens e Milik: le alternative

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al calciomercato della SSC Napoli:

"Su Llorente al momento non c’è intesa con l'Inter. Il club azzurro non vorrebbe rinunciare al centravanti prelevato quest’estate a parametro zero dopo la parentesi al Tottenham. Le perplessità sono legate anche alla situazione di Mertens, fermo dal 23 dicembre per un fastidio agli adduttori. Il recupero è ancora incerto tanto che salterà pure la sfida di domenica contro la Juventus. Mertens non ha risolto le questioni relative al rinnovo del contratto e quindi il Napoli rischia di ritrovarsi con il solo Milik nel ruolo di punto di riferimento centrale del tridente. Ecco perché le riflessioni sono in corso.

Il diesse Giuntoli potrebbe pensare anche ad un innesto offensivo, ma la situazione non è così fluida. Piatek del Milan si muove soltanto a titolo definitivo, Petagna è stato dichiarato incedibile dalla Spal, così come Ciccio Caputo dal Sassuolo. Non sarebbe facile, dunque, reperire un bomber di riserva negli ultimi giorni di mercato e quindi Llorente resta bloccato. Il Napoli ha detto no anche al Parma che aveva pensato allo spagnolo dopo il lungo infortunio di Inglese. Ci sarebbe anche l’ipotesi Lozano da schierare prima punta ma il messicano sarebbe adatto soprattutto nelle partite in cui vanno sfruttati gli spazi.