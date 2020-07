Repubblica - Il Napoli avrebbe meritato di più, Gattuso sta sfruttando il finale di campionato per esplorare a 360 gradi le potenzialità della squadra

Ultime notizie Napoli - È finita in parità la sfida amarcord tra Gattuso e il suo passato, con il Milan che è riuscito a uscire indenne dal San Paolo nonostante i gol di Di Lorenzo e Mertens. Ne parla Repubblica:

“Il Napoli avrebbe meritato di più, specie nel primo tempo, in cui gli azzurri hanno dato a tratti anche spettacolo. Gattuso sta sfruttando il finale di campionato pure per esplorare a 360 gradi le potenzialità del suo Napoli, mettendo nel conto di prendersi anche qualche rischio in più. Si spiega la scelta dell’allenatore di sfidare il Milan con una squadra nella sostanza priva di incontristi a metà campo, dove Lobotka è stato confermato in cabina di regia al posto di Demme”