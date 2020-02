Repubblica - Protesta Ultras Curva B confermata anche col Barcellona, continuano i rapporti tesi con ADL

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riferisce alcuni aggiornamenti in casa Napoli sul fronte tifo. Gli Ultras della Curva B proseguiranno la loro protesta nei confronti del club per il caro prezzi e la politica attuata sul regolamento d'uso al San Paolo. C'è chi diserterà e chi invece manifesterà il proprio disappunto verso la società probabilmente nel corso del match.

Sull’aspetto ambientale l’allenatore non potrà invece incidere e si può solo sperare che la notte porti consiglio a quella parte della tifoseria che continua a preferire la contestazione alla società. Logica imporrebbe di mettere da parte le polemiche almeno per la Champions, per non regalare ai campioni del Barcellona un folle vantaggio in più. Ma nemmeno il San Paolo pieno potrà dare assolute garanzie. Gli ultrà della curva B hanno infatti confermato la protesta contro i prezzi. Per questo De Laurentiis non ha voluto e potuto fare sconti pure per Messi, dopo quelli in campionato e in Coppa Italia. I rapporti tra il presidente ( martedì in tribuna) e i gruppi organizzati continuano però a essere molto tesi e le conseguenze rischia di pagarle ancora una volta la squadra