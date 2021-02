Repubblica - Gattuso e la squadra si sono messi in testa l'idea quasi impossibile: la rimonta senza un centravanti

Napoli - Gattuso ci crede. Come riporta Repubblica, sparare sul Napoli è in questo momento come prendere di mira un presidio della Croce Rossa, con Gattuso costretto a fare la conta dei disponibili e a inventarsi di sana pianta la formazione: con soprattutto il reparto d’attacco decimato. Alla vigilia il tecnico ha tirato le somme, mettendo nel conto che le sue parole saranno interpretate come una ricerca di alibi. Gattuso sa di essere ormai nel mirino e l’ha messo in conto. Tecnico e squadra si sono messi in testa un’idea quasi impossibile: ribaltare il 2- 0 dell’andata contro il Granada senza avere in campo un centravanti. Al Maradona serve un miracolo: chissà cosa c’è dopo l’ultima spiaggia numero 9.