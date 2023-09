Repubblica - Garcia avrebbe lanciato titolare Natan a Bologna se non si fosse infortunato Rrahmani

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela un retroscena su Natan e Garcia per la gara di Bologna:

"Garcia dovrebbe puntare sulla coppia Ostigard- Juan Jesus. Il brasiliano sarà costretto agli straordinari (terza partita in una settimana) e quasi certamente sarà confermato. Ancora niente maglia da titolare per Natan. Garcia lo avrebbe sicuramente lanciato dal primo minuto se non si fosse fermato Rrahmani, considerato il più adatto per facilitare l’inserimento del 22enne brasiliano prelevato dal Bragantino che finora all’attivo solo i cinque minuti di recupero contro il Braga".