Repubblica - Entro 48 ore si sapranno gli esiti dei tamponi ai calciatori del Napoli: se tutto sarà ok, venerdì inizieranno gli allenamenti

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla possibile ripresa degli allenamenti del Napoli: "Il Napoli non ha cercato corsie preferenziali e ha atteso l’ok della Regione – arrivato nel week end per stipulare l’accordo con il laboratorio privato che eseguirà gli esami medici: da ripetere poi con una frequenza settimanale. La Fase 1 sarà più smart. Entro giovedì è atteso l’esito dei test e se non ci saranno complicazioni potrebbe essere venerdì il D- day per la sospirata ripresa degli allenamenti, a due mesi dal rompete le righe obbligato del 12 marzo".