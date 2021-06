Repubblica - Emerson Palmieri, il Napoli vuole un colpo alla Bakayoko: ma c'è un problema

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli:

"Se Koulibaly e Fabiàn non dovessero partire, non servirebbe moltissimo. La vera esigenza è un esterno sinistro considerando le condizioni di Ghoulam, che sta recuperando dalla rottura del crociato ma non dà garanzie. Mario Rui è reduce da una stagione negativa ( non è stato nemmeno convocato agli Europei dal Portogallo), Spalletti vorrebbe un titolare ed Emerson Palmieri è sempre in cima alla sua personale lista: lo ha lanciato alla Roma e lo ritroverebbe molto volentieri. I costi però sono alti e non favoriscono certo la trattativa. Al Napoli piacerebbe un’operazione alla Bakayoko, ovvero un prestito con diritto di riscatto, ma Emerson dovrebbe prima rinnovare con il Chelsea perché andrà a scadenza nel 2022. Il Napoli valuta anche altre soluzioni: Nuno Tavares del Benfica è un talento che promette un rendimento costante. Ha appena 21 anni e ampi margini di crescita. Può tornare d’attualità pure Kostas Tsimikas: al Napoli piace dalla scorsa estate, poi la spuntò il Liverpool di Klopp. L’adattamento del greco ad Anfield Road, però, non ha funzionato e il club azzurro pensa ad un prestito".