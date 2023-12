Repubblica - Ecco il momento esatto in cui Spalletti ha deciso di andare via da Napoli: c'entra De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela alcuni retroscena in merito all'addio di Luciano Spalletti dopo lo Scudetto:



"In quei 54 giorni a bocce ferme - con gli azzurri che avevano 8 punti di vantaggio in campionato e si erano qualificati per gli ottavi di finale della Champions League dominando il loro girone - Spalletti attese invano un segnale di apprezzamento concreto da parte del suo presidente. Era quello il momento giusto per aprire un ciclo, invece l’argomento del futuro rimase congelato fino a marzo e fu la Pec per il rinnovo utilaterale del contratto ricevuta dalla società a convincere definitivamente l’allenatore a rassegnare le dimissioni".