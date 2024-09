Repubblica e CdM confermano l'esclusiva di CN24: "Ecco dove abiterà Conte"

Antonio Conte ha trovato casa a Napoli. Ve l'abbiamo raccontato per primi ed in esclusiva due giorni fa con questo articolo. Oggi le edizioni di Repubblica e del Corriere del Mezzogiorno confermano la nostra notizia. Ecco quanto scrive in merito il Corriere del Mezzogiorno:



"Antonio Conte, invece, rimane a Napoli, abbandona l’albergo in cui ha soggiornato al Corso Vittorio Emanuele, ha trovato a casa nel parco di Via Tasso che ha ospitato Cavani, Ancelotti, Gattuso. Conte con la sua famiglia si godrà una location meravigliosa dal panorama incantevole ma anche strategica per raggiungere in maniera comoda il centro sportivo di Castel Volturno, la location in cui trascorre gran parte della sua giornata".



Ecco quanto scrive invece Repubblica:



"Antonio Conte ha preso casa tra il Vomero e Posillipo, nello stesso parco dove abitavano pure Ancelotti e Higuain".