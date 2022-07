Repubblica - De Laurentiis ha fatto una promessa a Spalletti, i dettagli

Il dado è tratto in casa Napoli e adesso è arrivata finalmente l’ora di giocare a carte scoperte, dopo la mossa fatta per uscire dalla pericolosa situazione di stallo che si è creata sul mercato. Sono diventate di dominio pubblico le offerte fatte dal club azzurro a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, come racconta Repubblica.

De Laurentiis e la promessa a Spalletti

È già quasi trascorsa la prima metà di luglio ed è tempo dunque di passare dalle parole ai fatti, complice il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis:

"Ha promesso a Luciano Spalletti di mettergli al più presto a disposizione una squadra al completo. Per questo il presidente - atteso nei prossimi giorni a Dimaro - ha intenzione di spingere sull’acceleratore, pretendendo entro la fine della settimana una risposta definitiva dal campione africano e dal capocannoniere all time nella storia della società. Il Napoli è convinto di aver fatto del suo meglio per trattenere entrambi"

