Repubblica - De Laurentiis era con la squadra perchè stamattina sarà a Milano per la questione dei diritti tv

Ultime notizie Napoli - Il sogno della seconda finale di seguito è sfumato per il Napoli, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"Le assenze in difesa sono costate care a Gattuso e non è bastata la reazione d’orgoglio nella ripresa, con la rete dell’illusione di Lozano. Gli azzurri si sono tranquillizzati solo un po’ grazie alla visita di De Laurentiis, che stamattina sarà a Milano per i diritti tv e ne ha approfittato per ritornare al seguito della squadra in trasferta, stando accanto a Gattuso e ai calciatori prima della sfida"