Repubblica, Corbo: "Ospina e Osimhen, va deciso il futuro. Spalletti infastidito dalle domande sul futuro, intervenga ADL"

Ultime calcio Napoli - Nel consueto editoriale per Repubblica, Antonio Corbo analizza la vittoria di Torino-Napoli:

"Il Napoli rigira tra le mani la 22esima vittoria. La osserva perplesso. Non sa darle un valore. Ambigua come tutte le monete, anche questa ha due facce. Rallegra, perché il terzo posto dà alla società i soldi che aspettava. Deprime, perché richiama un’odiosa costante. Il Napoli stenta a vincere le partite decisive: raccolse un sol punto con Fiorentina, Roma ed Empoli tra 10 e 24 aprile, un crollo in classifica che rimane inglorioso mistero. Vince facile quelle che contano poco o nulla, ha liquidato con due sberle e un totale di 7 gol l’elegante e l’arcigno Torino. Già, le facce della moneta. Contano più i milioni Uefa in cassa o i rimpianti del terzo scudetto sprecato? I tifosi lo aspettano impazienti da 32 anni, il placido De Laurentiis da 18, l’ormai maturo Spalletti da sempre in Italia. Peccato. Proprio Spalletti, per sua fortuna, se n’è fatto una ragione. Lascia intendere che non ci credeva, di scudetto aveva parlato solo per motivare meglio la squadra. Beato lui, ci vuole proprio un cuore di ghiaccio a non lasciarsi conquistare dal miraggio di un trionfo da rivivere nel ricordo dei due precedenti e di Diego. Si coglie invece una certa delusione verso chi non lo asseconda nella liturgia della conquista. Per celebrarla comincia venerdì con una originale decisione: si nega ai cronisti per la formale conferenza. Voleva dare, spiega ora Spalletti, visibilità allo staff che tanti meriti ha sul terzo posto. Meritano la scena anche loro. Bella idea, ma se si superano due dubbi. Che una conferenza non sia un normale incontro professionale ma una riedizione di “Domenica In”. Che sia poi d’accordo anche il presidente De Laurentiis nell’esplosiva settimana dopo il ko di Empoli domandava perché la squadra corresse meno delle altre. Chi allena il Napoli oltre Spalletti? Meglio girare pagina. E valutare le indicazioni fornite dalla vittoria di Torino: