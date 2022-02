Repubblica bacchetta Insigne: ai languori dell’ormai deciso addio, si è aggiunto un disguido tattico con il Venezia

Notizie Napoli calcio - "Ai languori dell’ormai deciso addio, si aggiunge un disguido tattico" scrive Antonio Corbo riferendosi a Lorenzo Insigne durante la gara del capitano contro il Venezia. Di seguito il pensiero del giornalista sulla prova del numero ventiquattro al Penzo.

"Ai languori dell’ormai deciso addio, si aggiunge un disguido tattico. Insigne per ordine di Spalletti o per iniziativa personale lascia sempre più spesso la fascia sinistra. Si propone come suggeritore con esiti modesti, né ha fortuna il suo ellittico. Finisce fuori o sugli avversari, stretti come sono. La scialba prova di Zielinski fa temere un ingorgo tattico: lo specialista polacco (mediano di inserimento) trova spesso lo spazio sbarrato da Insigne".