Repubblica attacca: il Napoli ha lasciato in Italia testa e cuore! Non ragiona e non ha voglia di combattere, Insigne modesto e sofferente

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi la prestazione del Napoli contro il Granada.

"Più che nove giocatori fuori uso, a tratti sembra che il Napoli abbia lasciato in Italia testa e cuore. Non ragiona e non ha voglia di combattere. Due gol insopportabili in due minuti, ne sono passati solo ventuno quando il Granada è già sul 2-0. Herrera e Machis, con Kenedy, ha il sostegno di fascia destra di Foulquier. È la zona operativa più fervida di iniziative per gli spagnoli, la stessa che non può coltivare un modesto Insigne, che spesso appare sofferente, e senza i necessari contatti con Mario Rui, a sua volta sovraccarico di lavoro, si trova proprio dove più forte passa la corrente"