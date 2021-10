Repubblica attacca: gli exploit di KK, Anguissa e Osimhen stanno tirando fuori gli istinti più beceri dei razzisti da stadio, il calcio italiano continua a non prendere una posizione netta!

Napoli Calcio - Il calcio italiano continua a non prendere una posizione netta nei confronti dei razzisti, anche ora che con l’ausilio delle telecamere interne sarebbe più facile identificare i colpevoli e bandirli. L’accusa è di Repubblica.

“Koulibaly lo sa e per questo ha deciso di alzare la voce, denunciando tutto pure agli ispettori della Procura Federale (che ha già aperto un’inchiesta) presenti a Firenze. Stavolta sarà più difficile far finta di nulla, anche perché il Napoli è sotto ai riflettori grazie al suo meritato primo posto. Sul campionato soffia il vento dell’Africa e gli exploit di KK, Anguissa e Osimhen stanno tirando fuori indirettamente gli istinti più beceri dei razzisti da stadio, come s’è rivisto purtroppo allo stadio Franchi”