Repubblica - Ancelotti ha i minuti contati, De Laurentiis critica le metodologie: è scontro anche con Insigne e compagni su allenamenti e sul 4-3-3!

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti con i minuti contati, secondo l'edizione nazionale di Repubblica. "Il re è nudo, Napoli guarda oltre", titola il quotidiano per spiegare al meglio il momento azzurro del Re di Coppe, sottolineando come qualunque altro allenatore sarebbe già stato esonerto e che è ormai stato tradito dalla diserzione delle truppe e protetto "a stento dall’ultima corazza che può ancora utilizzare come scudo: il suo stratosferico passato di vincitore seriale, che avrebbe dovuto renderlo invulnerabile sine die, carriera natural durante". Ma non è più così, la sua bacheca gli ha consentito di rimandare di 180 minuti l'addio all'azzurro: Udinese e Genk, il Napoli non ha avuto il coraggio di spingersi all'esonero, "frenato dal rispetto nei confronti di Mister 20 titoli, l’uomo che sussurrava a CR7, forse l’allenatore in circolazione più stimato dai top player".

Ancelotti ad un bivio, le mosse di De Laurentiis e le critiche di squadra e società

La posizione più complessa nell'ambito delle scelte è quella di Aurelio De Laurentiis che dopo l'addio di Sarri sperava di aver trovato l'allenatore per aprire un lungo ciclo:

"De Laurentiis s’è limitato quindi a guardarsi intorno, temendo di prendere una decisione economicamente onerosa (balla un contratto da 6 milioni) e sofferta dal punto di vista tecnico e personale. Non si tratterà dunque di una banale staffetta in panchina, nel caso, ma di un progetto ambizioso che sta andando in pezzi: costringendo di riflesso il club azzurro a ripartire da zero.

De Laurentiis ha ribadito ieri ufficiosamente la sua fiducia a Ancelotti, affidando (a microfoni spenti, però…) alcune dichiarazioni alla radio del Napoli. Il presidente ha negato di aver sondato altri tecnici, ma ha comunque mosso delle critiche ai metodi di lavoro di Re Carlo: etichettandoli come "scolastici" e adatti ai top player, abituati ad autogestirsi con esercizi personalizzati. È lo stesso appunto mosso al loro allenatore da Insigne & Co., che da oggi saranno accontentati con sedute doppie nel ritiro di Castel Volturno: mattina e pomeriggio. È stata invece respinta al mittente l’altra richiesta degli azzurri, che speravano di tornare al modulo 4-3-3 dei tempi di Sarri. Su questo punto Ancelotti non è sceso a patti: vuole giocarsi la panchina con il 4-4-2, convinto che i guai del Napoli non siano di natura tattica".

Carlo Ancelotti e il gruppo

Esonero Ancelotti, scelto l'eventuale sostituto al Napoli

E per il futuro della panchina della SSC Napoli, nel caso di esonero di Carlo Ancelotti, il nome è già pronto: un sergente umile, ma di ferro, che possa dare una scossa. Ed è anch'egli un ex Milan: