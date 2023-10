Repubblica - Ancelotti chiese James, De Laurentiis prendeva tempo offrendogli montanarine e giocando a tressette

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il ritorno di Carlo Ancelotti a Napoli sulla panchina del Real Madrid.

Re Carlo o Carlo Magno, la scarsa fantasia dei cronisti europei gli ha dato un paio di nomi d’arte. Ancelotti li porta a spasso con la sua leggerezza. La stessa che gli ha fatto superare le critiche di Napoli:

“I nostalgici di Sarri erano tiepidi verso di lui, lo definirono un ex bravo, magari bollito. Aveva chiesto in estate James Rodriguez, De Laurentiis prendeva tempo a Dimaro offrendogli montanarine in cene affollate, inchiodandolo poi in animati “tressette”. Addio Napoli, alle spalle Ancelotti lascia un disastro. La squadra ferma alla rivolta del 5 novembre, livori e gelosie interne”