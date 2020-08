Repubblica - Allan vicino all’addio, ora spunta Thauvin

Ultime calcio Napoli - Tanti arrivederci, ma anche qualche addio. Con il triangolare di ieri pomeriggio a Castel di Sangro si è di fatto conclusa la prima parte del ritiro del Napoli, in cui Gattuso ha avuto la possibilità di lavorare con tutto l’organico a sua disposizione.

Allan

Come riporta La Repubblica:

"Da oggi il tecnico dovrà fare invece a meno degli undici giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Insigne, Di Lorenzo, Meret, Mertens, Zielinski, Elmas, Hysaj, Mario Rui, Fabiàn, Lobotka, Milik, il cui rientro in gruppo è previsto direttamente a Castel Volturno tra dieci giorni. Con il mercato estivo in piena evoluzione, però, i programmi di alcuni big potrebbero cambiare in modo repentino da un momento all’altro. Ci sono infatti buone possibilità che si sia conclusa in maniera definitiva l’avventura in maglia azzurra del centravanti polacco, che sta concretamente riflettendo sull’offerta ricevuta dalla Roma. Per Allan stanno invece per spalancarsi le porte dell’Everton, dove lo aspetta Ancelotti. Blindato al contrario il portiere Meret, dopo l’incontro tra il suo agente Pastorello e Giuntoli. Novità pure sul fronte arrivi: Petagna aspetta solo l’esito del secondo tampone per aggregarsi ai suoi nuovi compagni in Abruzzo. Passi avanti nella trattativa per il terzino Karbownik. Piace anche il fantasista Thauvin del Marsiglia".