Renica: "Koulibaly il vero insostituibile: senza di lui addio sogni scudetto"

Calcio Napoli - Alessandro Renica ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole dell'ex azzurro:

Koulibaly è l'unico insostituibile?

«Io non mi priverei mai dei giocatori forti, ma se devo fare un nome... scelgo lui. Non esistono difensori in grado di sostituirlo, neppure Bremer potrebbe rimpiazzarlo nell'immediato. Koulibaly è un leader, ha carisma, conosce la piazza, vive lo spogliatoio. Il Napoli sta ripartendo da giocatori giovani che hanno bisogno di riferimenti e lui è uno di questi. Senza Koulibaly, opinione personale, non si parlerà più di scudetto per tantissimi anni».

Ospina non ha ancora risposto all'invito di De Laurentiis a restare.

«Non me ne priverei. Oltre ad essere un ottimo portiere è anche bravissimo coi piedi. Ha la maturità giusta per giocare in una piazza dove la maglia pesa. Meret è forte, ma nell'ultimo periodo non ha convinto del tutto anche per colpe non sue. Lo avrei gestito in modo diverso».

Anche il futuro di Fabian è in bilico.

«I bravi devono restare, ma le scelte le fa De Laurentiis, è lui che conosce i conti e sa cosa sia giusto fare. Certo, quest'anno dovrà chiudere il bilancio un po' in rosso se vorrà competere con le altre. Tornando a Fabian, pur essendo un giocatore importante, a differenza di Koulibaly si può sostituire».