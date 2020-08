Notizie Napoli calcio. Con la partenza quasi sicura di Ghoulam, il Napoli sta monitorando molti profili per affiancare Mario Rui (fresco di rinnovo fino al 2025) sulla corsia mancina. Come scrive brevemente La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista degli azzurri continua ad esserci Sergio Reguilon del Real Madrid:

"Al ragazzo farebbe piacere giocare in serie A e Giuntoli sta insistendo su Florentino Perez per averne la cessione in prestito, magari col diritto di riscatto"