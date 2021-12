Recupero Osimhen, parla il chirurgo: "Se non farà la Tac, non potremo sciogliere la prognosi! Servono 60-90 giorni a meno di miracoli"

Il dottor Tartaro, il chirurgo che ha operato al volto l'attaccante del Napoli Victor Osimhen il 23 novembre per sintetizzare e ridurre le fratture multiple e scomposte rimediate nello scontro con l'interista Skriniar a San Siro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

"Per la formazione del calleo osseo, secondo i protocolli mondiali, servono dai sessanta ai novanta giorni. A meno di un miracolo biologico. Se non farà la Tac, non potremo sciogliere la prognosi. Le fratture ridotte devono consolidarsi: ripeto, per la formazione del callo osseo bisogna attendere due o tre mesi a meno di un miracolo biologico natalizio: ma la biologia non è tifosa"