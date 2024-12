Recupero Fiorentina-Inter: la decisione sulla data, il regolamento

Recupero Fiorentina Inter - Arrivano aggiornamenti sulla partita Fiorentina Inter di Serie A dopo quello che è accaduto al giovane calciatore viola Edoardo Bove con un malore in campo che ha spaventato tutti. Ora però si parla di quello che può essere la data del recupero di Fiorentina Inter.

Recupero Fiorentina Inter: data e decisione

Ci sono dei nuovi aggiornamenti rivelati dal Corriere dello Sport su quella che sarà la data del recupero per Fiorentina Inter, che sarà rimandata al nuovo ano proprio come accaduto per Bologna Milan. Ma quando si gioca Fiorentina-Inter? Al momento non c'è una certezza su una data, ma sicuramente come per l'altra partita già rinviata si dovrà aspettare il mese di febbraio.

Potrebbe essere proprio il secondo mese del nuovo anno il momento giusto per recuperare Fiorentina Inter, gara sospesa al minuto 17 per un malore in campo di Bove, con le condizioni del giocatote che restano da monitorare dopo un grossissimo spavento. A gennaio ci sarà la Supercoppa, quindi tutto rimandato a febbraio in attesa che si trovi una giusta data.

Intanto, come si legge nel regolamento, per il recupero di Fiorentina Inter, la gara verrà ripresa al minuto in cui è stato sospesa, ovvero al 17’. Si ripartirà dalla situazione di gioco in corso, al momento dell’interruzione. Secondo regolamento, Palladino e Inzaghi potranno schierare i giocatori tesserati per le due squadre al momento dell’interruzione, anche se non erano stati inseriti in distinta: dunque potrà partire titolare anche un calciatore ieri infortunato.