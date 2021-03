Recuperi Serie A, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo allo stesso orario: dietro la scelta c'è...la UEFA

Notizie Calcio Napoli - Il mercoledì dopo Pasqua, 7 di aprile, alle 18.45 si giocherà Inter-Sassuolo, gara valida per la nona giornata di ritorno e rinviata lo scorso 20 marzo, per l’emergenza Covid in casa Inter. Si giocherà nello stesso giorno e alla stessa ora della tanto discussa Juventus-Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo allo stesso orario: il motivo