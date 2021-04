Record negli Stati Uniti d'America: 4 milioni di vaccini somministrati in 24 ore

Ultimissime notizie. Oggi su La Repubblica un aggiornamento dalla campagna di vaccinazione in corso negli Stati Uniti d'America: sono oltre 100 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid negli USA. A renderlo noto il responsabile della Casa Bianca per i dati sulla pandemia, Cyrus Shahpar, che ha annunciato una media record settimanale di circa 3 milioni di dosi al giorno. Nell’ultimo giorno di campagna è stato raggiunto il livello di 4 milioni di dosi somministrate in 24 ore. Cominciano anche a diventare concreti gli effetti della copertura di massa: la California ha riaperto al pubblico concerti al coperto, spettacoli teatrali e partite dell'NBA per la prima volta da più di un anno, mentre il tasso di persone positive al coronavirus nello Stato si avvicina al minimo storico.

Vaccini