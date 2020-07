Record gol Serie A e secondo posto, CorSera: Immobile si giocherà tutto nella sua Napoli

Notizie Calcio Napoli - Secondo posto, scarpa d'oro e record di goal in Serie A. Ciro Immobile si giocherà tutto nella sua Napoli come racconta il Corriere della Sera oggi in edicola:

Per ottenere il secondo posto, sabato la Lazio ha bisogno di vincere a Napoli e sperare in un pareggio tra Atalanta e Inter. Quanto a Immobile, deve andare a battere il record di 36 reti di Higuain proprio nello stadio in cui il Pipita lo ha stabilito, prima di scappare alla Juve. Ma quella è un po’ anche casa di Ciro che è nato proprio da quelle parti. In attesa dell’ultima gara, il centravanti si consola con il primato nella classifica della Scarpa d’oro: adesso ha scavalcato Lewandowski, 35 a 34.