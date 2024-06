Rafa Marin-Napoli: il Real Madrid vuole la recompra nel 2026 pagando una cifra top agli azzurri

Rafa Marin è sempre più vicino al Napoli. La trattativa tra Giovanni Manna ed il Real Madrid è entrata nel vivo. Sull'accordo non c'è molto da discutere nel senso che il Real intende darlo agli azzurri. Restano però da definire i dettagli relativi alla recompra che vuole il club spagnolo. Nello specifico, il Real Madrid vorrebbe il riacquisto tra due anni pagando 30 milioni di euro mentre il Napoli punterebbe al terzo anno (2027).

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la recompra che vorrebbe il real Madrid su Rafa Marin al Napoli:

“Dicevamo: il Napoli vuole acquistarlo a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni, ma il Real Madrid punta a mantenere il controllo su questo prodotto della sua cantera, e così le parti discutono sulla formula; per la precisione sui termini della recompra, l’opzione di riacquisto, che il Real vuole tra due anni (per una trentina di milioni o giù lì).

Anche al ds Manna, però, piace molto, e così ovviamente sta provando a prolugare i termini dell’opzione di riacquisto che il Real pretende di fissare a proprio favore da due a tre anni. Dal 2026 al 2027. Con un importo maggiore, ovviamente: è questo l’aspetto che manca per chiudere una trattativa favorita proprio da Rafa e dal suo entourage, già convinti di trasferirsi a Napoli”.