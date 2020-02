Ranieri: "Il Var va utilizzato sempre, sul tocco di mano non si capisce ormai più niente. Contro il Napoli si è perso in contropiede"

Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Var deve essere utilizzata sempre. Quando un episodio è dubbio, l’arbitro deve essere richiamato a vedere le immagini per prendere la decisione giusta. All’inizio si usava tanto, mentre ora troppo poco. Capisco che non si possa rivedere ogni azione, ma almeno nelle fasi importanti il ricorso al Var diventa necessario".



Non è nostalgico del calcio pre-Var?

"Assolutamente no. Con la velocità che c’è adesso, poi... Siamo agli albori e va modellato, ma è indispensabile ormai".



Altro problema da risolvere è quello del regolamento sui falli di mano.

"Lì non si capisce niente… Nicchi e Rizzoli ci hanno detto che per stabilire se è rigore bisogna valutare quanto è aperto il braccio rispetto al corpo. Come nell’Uomo Vitruviano di Leonardo… (fa il gesto sorridendo, ndr). Secondo me questo regolamento va spiegato bene ai giornalisti che poi lo devono passare all’opinione pubblica".



A Torino ha schierato la squadra più anziana del campionato: età media 27,9 anni. Solo un caso oppure serve l’esperienza in questo momento?

"Solo un caso. Avevamo perso contro il Napoli dopo aver ripreso la partita: segnato il 2-2, pensavamo a vincere e abbiamo subito il 3-2 in contropiede. Un altro punto dopo quelli lasciati a Cagliari, quando vincevamo 3-1 e siamo stati sconfitti per 4-3. Ai ragazzi però non posso dire niente: da quando sono qua hanno giocato veramente male solo contro la Lazio".