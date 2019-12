Rambaudi: "Il 4-3-3 è il modulo migliore per il Napoli e per i suoi calciatori, ma Allan non deve fare il regista"

Roberto Ramabudi, ex calciatore, è intervenuto ai taccuini dei colleghi de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il 4-3-3 è il modulo migliore per il Napoli e per i suoi calciatori".

Non ci sono dubbi per Gattuso?

«Non credo, questo tipo di gioco è perfetto per gli azzurri. Per le caratteristiche che hanno e perché l’hanno studiato tre anni con risultati incredibili. Le nozioni sono rimaste, ora vanno rispolverate».

Con qualche differenza rispetto a Sarri.

«Tempi diversi e diversi interpreti. La differenza maggiore è a centrocampo: non c’è Jorginho, quindi c’è meno qualità nel mezzo. Allan non deve fare il regista, ma può dare equilibrio e solidità. Ci sarà meno fraseggio ma più aggressività per poi servire gli attaccanti. E a destra c’è Di Lorenzo che ha gamba e spingerà più di Hysaj».