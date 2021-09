Quando tornano Demme, Mertens, Ghoulam e Meret? C'è una data per il recupero di tutti e quattro!

Ultime notizie Napoli - Meno tre alla partitissima Napoli-Juventus, che Diego Demme, Dries Mertens, Faouzi Ghoulam ed Alex Meret affronteranno dalla tribuna, nella loro veste di infortunati con dentro tanta voglia di ricominciare. Ne parla il Corriere dello Sport. Se la sorte non si accanisce ancora, la vigilia più vera, per ognuno di loro, sarà quella della sfida al Cagliari, il 26 settembre. Ma intanto Spalletti ha sempre meno uomini a centrocampo:

"Lobotka si è infortunato durante la gara della Slovacchia con Cipro e dunque diventa un punto interrogativo. Zielinski è in Nazionale, con la Polonia, e non sta bene, non giocherà, e quindi Spalletti dovrà verificare se basteranno queste ore che lo separano dal fischio d’inizio di Napoli-Juventus per recuperarlo"