Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Hirving Lozano:

"E' volato in Messico per le vacanze di Natale e mai più rientrato dopo il contagio annunciato il 28 dicembre. Quindici giorni fa: il Napoli si aspetta la notizia della guarigione da un momento all'altro, per poi organizzare il ritorno in tempi ristretti".