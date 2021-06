"Quando gli hanno parlato di Napoli e del Napoli si è illuminato", Basic vuole l'azzurro: spunta uno splendido retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un bel retroscena su Toma Basic, obiettivo di mercato del Napoli. Il centrocampista sarebbe in pole per approdare in azzurro dal Bordeaux.

Basic

BASIC VUOLE NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Nell'ultima stagione Toma ha realizzato 4 reti, non male, e poi quando gli hanno parlato di Napoli e del Napoli si è illuminato. S'è acceso. Nonostante la delusione di essere stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale croata per l'Europeo. Poco (o tanto) male: l'obiettivo, a questo punto, potrebbe diventare la Champions con Spalletti. Lo specialista. Giuntoli, tra l'altro, aveva già provato a sondare il terreno con il suo club nel 2020, ma all'epoca rimbalzò contro il muro della forza contrattuale del Bordeaux. Tempi andati. E affare in discesa".