PSG, Donnarumma: "Serie A? Spero che il Milan possa fare un grandissimo campionato, ma mi scaricò con una telefonata"

Ultime notizie riguardo l'addio di Donnarumma dal Milan. Il numero uno della Nazionale svela di come sia stato cacciato dalla squadra rossonera prima di approdare poi a Parigi.

Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain ha parlato del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci.

È stato difficile dopo tutti questi anni dire addio al suo Milan?

«Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan. Al Milan sono cresciuto come uomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto per me. Anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene. A Milano mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sa come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo in sintesi che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così»