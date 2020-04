CorSport - Protocollo FIGC, la prossima settimana sarà girato al Governo si attende l'approvazione prima di lavorare al ritorno negli stadi

Serie A - Si riparte con i ritiri obbligatori, nei centri sportivi o negli hotel, ma soprattutto a velocità diverse, prima la Serie A poi la B e la C. Il calcio italiano sta pianificando nei minimi dettagli come rialzarsi, come racconta il Corriere dello Sport:

“Il primo obiettivo è quello di isolare le squadre da qualsiasi contatto esterno, per permettere ai giocatori, adeguatamente controllati e certamente negativi, di lavorare in un unico gruppo. La commissione medico-scientifica federale ieri ha presentato la prima parte del protocollo, all'inizio della prossima settimana il documento sarà girato al governo, in particolare ai ministri Speranza e Spadafora, per essere approvato. Poi inizieranno i lavori della commissione sulla seconda parte, quella relativa ai comportamenti da tenere negli stadi e negli spostamenti delle formazioni che andranno in trasferta”