Pronostico Inter-Napoli: gli expected goals svelano il risultato finale

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport grazie all'analisi degli "expected goals" svela quale sarà probabilmente il risultato finale di Inter-Napoli che si giocherà domani sera allo stadio Meazza alle ore 20,45.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Nelle prime 15 giornate il Napoli ha segnato più di tutti, 37 gol, alla media di 2,46 a partita. Al secondo posto l’Inter con 34 reti, alla media di 2,26. Sia il Napoli sia l’Inter sono andati oltre i propri “expected goals” (Xg), i gol attesi. In base al loro fatturato offensivo avrebbero dovuto segnare 2 gol a gara il Napoli e 1,88 l’Inter, ma hanno “overperformato”, come si dice con orribile anglicismo. Con lettura superficiale di questi dati si potrebbe desumere che il 2-2 sia il risultato probabile di domani a San Siro. L’Inter crea quanto il Napoli, ma l’impermeabilità degli spallettiani è superiore e il 2-2 potrebbe mutare in 2-3"