Calciomercato Napoli, è arrivata un'offerta choc per Lukaku! Il giocatore rifiuta, vuole restare con Conte

Calciomercato Napoli, è arrivata un’offerta choc per Romelu Lukaku in queste ore. Ma il giocatore ha detto ‘no’, nettamente, come riferisce Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, offerta choc per Lukaku

La proposta è arrivata dal Medio Oriente, precisamente dall’Arabia Saudita che tra i vari campioni ha tentato adesso anche il centravanti belga con un pacchetto da 15 milioni di euro all’anno.

Tuttavia, come detto, il rifiuto è stato netto da parte del centravanti: ha un impegno con Conte, un triennale col Napoli, e vuole rispettarlo.

Al massimo potrà essere un altro l’attaccante che potrebbe andare in quella direzione qualora alla fine accettasse, ovvero Victor Osimhen: l’Al-Hilal mantiene la porta socchiusa e il Napoli vorrebbe cederlo prima del ritiro di Dimaro, per non ritrovarselo in Trentino poiché sarebbe inutile data la chiara volontà di separarsi di ambo le parti.