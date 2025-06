Sky - Il Cagliari ha deciso: riscatterà Caprile! Ecco quanto incasserà il Napoli: la cifra

Calciomercato SSC Napoli - Gianluca Di Marzio conferma le indiscrezioni delle ultime settimane, col Cagliari che eserciterà il diritto di riscatto per Elia Caprile:

"I rossobl√Ļ riscatteranno Elia Caprile dal Napoli per 8 milioni di euro. Riflessioni, invece, sul riscatto di Adopo. Dopo l‚Äôaddio di Davide Nicola, arrivato lo scorso 4 giugno, e la promozione dalla primavera di Fabio Pisacane, ufficializzata l‚Äô11 giugno, il Cagliari continua a muoversi sul calciomercato. I rossobl√Ļ riscatteranno dal Napoli il portiere Elia Caprile per 8 milioni di euro. Il classe 2001, arrivato in Sardegna durante lo scorso calciomercato di gennaio, ha giocato 22 gare tenendo per 8 volte la porta inviolata".