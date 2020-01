Probabili formazioni Napoli-Juve, anticipazioni TuttoSport: le probabili scelte di Gattuso e Sarri [FOTO]

L'edizione odierna di TuttoSport prova ad anticipare le scelte di Gattuso e Sarri per la supersfida S.S.C Napoli - Juventus in programma stasera alle 20.45 allo Stadio San Paolo a Fuorigrotta

Formazioni Napoli-Juve, anticipazioni TuttoSport

FORMAZIONE NAPOLI - Solo Maksimovic esce dall’infermeria e torna disponibile dopo 49 giorni. Oggi ripartirà dalla panchina e potrebbe sedere al fianco di Ospina, colpito da una gastroenterite, ma il colombiano è stato comunque convocato. Dovrebbe tornare titolare Meret, dopo la serataccia vissuta contro l’Inter il 6 gennaio, per guidare una difesa formata da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe riprovarci Lobotka, titolare anche in Coppa contro la Lazio ma poi costretto a uscire dopo 22 minuti per dare spazio a Luperto, vista l’espulsione di Hysaj: con 10 giorni di lavoro nel Napoli, si sarà integrato. A dirigere le operazioni sarà Demme e l’unica perplessità di Gattuso potrebbe essere racchiusa nel dubbio tra Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, dentro Callejon, Insigne e Milik.

FORMAZIONE JUVE - Wojciech Szczesny in porta e Paulo Dybala in attacco, entrambi destinati a ritrovare una maglia da titolare dopo aver rifiatato in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia con la Roma. Una partita che mercoledì sera, dopo i tre turni di squalifica scontati in campionato, ha riproposto Rodrigo Bentancur al fianco di Miralem Pjanic. L'uruguaiano è fresco e in palla, perciò si candida per scendere in campo dal 1' anche questa sera contro il Napoli. Il ballottaggio, piuttosto, può coinvolgere Adrien Rabiot, reduce da otto partite disputate nelle ultime nove tra cui quella dominata quattro giorni fa contro i giallorossi di Paulo Fonseca, quando nel finale ha lasciato spazio per pochi minuti al connazionale Blaise Matuidi. Ecco, nel duello tra ex Psg potrebbe spuntarla il più giovane in vista di una partita in cui - come è abituato a fare il 32enne di Tolosa - dovrà anche coprire le spalle a Cristiano Ronaldo. CR7 sarà terminale di un modulo con trequartista che, tra le linee, vede favorito Aaron Ramsey rispetto a un Douglas Costa che allargherebbe decisamente le maglie del tridente. Soltanto certezze, invece, in difesa con Matthjis de Ligt nuovamente al fianco di Leonardo Bonucci e scelte di fatto obbligate sugli esterni: a destra agirà Juan Cuadrado, a sinistra Alex Sandro.