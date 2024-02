Probabili formazioni Sassuolo-Napoli, Il Mattino: due ballottaggi per Calzona, scalpitano Traorè e Natan!

Ultime notizie Serie A - Si avvicina Sassuolo-Napoli, perché gli azzurri scenderanno oggi in campo alle ore 18 per il recupero della giornata che non hanno disputato essendo in Supercoppa Italiana. E allora è tempo di probabili formazioni, queste le ultime da Il Mattino di Napoli oggi in edicola:

"Col Sassuolo, toccherà sempre in ottica futuro vedere Traorè. Ma anche qui, ballottaggio con Zielinski. Cajuste si è fermato, quindi proprio l'ex Sassuolo verrà messo alla prova contro l'ex squadra. E si punta su Natan: glielo ha chiesto De Laurentiis di testare le sue potenzialità, per capire cosa farsene. Per il brasiliano sarebbe il primo esame per il futuro ma è ballottaggio con Ostigard. Si affida al solito tridente, proprio per non mandare segnali sbagliati soprattutto a Kvara, finito nell'occhio del ciclone: il georgiano è in caduta libera, ma è un pezzo importante del patrimonio di De Laurentiis. Ed è a De Laurentiis che Calzona (quattro mesi di contratto per circa 400 mila euro di ingaggio) deve dare risposte".