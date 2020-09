Probabili formazioni Parma-Napoli, Gazzetta: Osimhen in panchina! Meret e Koulibaly dal 1', tre ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Ultime calcio Napoli -L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Parma-Napoli.

QUI PARMA

Nel 4-3-1-2 di Liverani non ci sono nuovi acquisti, resta invariata la formazione dell’anno scorso: davanti a Sepe linea a quattro con Darmian-Iacoponi-Bruno Alves-Pezzella. A centrocampo Brugman centrale con ai lati Grassi ed Hernani. Kucka agirà da trequartista dietro Inglese e Karamoh. Due i ballottaggi: Darmian ed Inglese in vantaggio su Laurini e Cornelius.

QUI NAPOLI

Il 4-3-3 di Gennaro Gattuso riparte da Alex Meret e non da David Ospina, ma i due restano in ballottaggio. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui terzini, centrali Manolas e Koulibaly ancora in attesa di novità sul mercato. Confermato Demme centrale di centrocampo con Fabian e Zielinski mezzali, in avanti Politano ed Insigne agiranno ai lati di Dries Mertens. Solo panchina, inizialmente, per Osimhen. Tre i ballottaggi: Meret, Mario Rui ed Osimhen in vantaggio su Ospina, Hysaj e Mertens.