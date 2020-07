Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, Repubblica: c'è Milik dal 1' con Callejon e Insigne, in porta Ospina! Rientra Manolas

Ultimissime calcio Napoli - Questa stasera andrà di scena la gara del Napoli che affronterà il Sassuolo (inizio alle ore 21,45, arbitro Aureliano di Bologna, diretta su Dazn1) in un match che dovrà cancellare la brutta prestazione degli azzurri al Tardini contro il Parma.

Le ultime di formazione in vista di Napoli-Sassuolo le dà l'edizione odierna di Repubblica:

"L’obiettivo è reagire con il Sassuolo. Gattuso lo ha chiarito ieri al gruppo durante l’allenamento che si è svolto al San Paolo. La formazione cambierà molto rispetto al Parma. In porta Ospina potrebbe sostituire Meret, in difesa le novità saranno Manolas e Hysaj, schierato a sinistra al posto di Mario Rui. In mediana spazio a Fabian, Lobotka e Zielinski. Davanti Callejon e Insigne agiranno sugli esterni. Al centro spazio a Milik, favorito nel ballottaggio con Mertens che Gattuso vuole portare al top in vista del match con il Barcellona. Toccherà, dunque, al bomber polacco, la cui esperienza al Napoli sta terminando. È in parola con la Juventus, ma l’intesa tra i club non c’è ancora".