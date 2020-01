Probabili formazioni Napoli-Juventus, Gazzetta: ancora Di Lorenzo centrale, panchina per Lobotka. Sarri tiene fuori Higuain [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena al San Paolo la sfida Napoli-Juventus. Ancora qualche dubbio per i due tecnici, Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri, che devono far fronte a qualche acciaccio delle rispettive rose.

Probabili formazioni Napoli-Juventus

Napoli-Juve formazioni, anticipazioni Gazzetta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore partenopeo riproporrà Ospina tra i pali (nonostante quale problema fisico) con Di Lorenzo nuovamente centrale accanto a Manolas. In mediana confermato Demme con Fabian e Zielinski ai suoi lati (panchina iniziale per Lobotka). Davanti spazio al solito tridente Callejon-Milik-Insigne.

