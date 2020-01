Probabili formazioni Napoli-Juve, CorSport: torna Meret, ballottaggio in mediana per Gattuso [GRAFICO]

Notizie calcio Napoli. Mancano poche ore alla sfida di questa sera tra Napoli e Juventus: davanti ad un San Paolo che tornerà a vestirsi di gala, arriveranno i bianconeri di Sarri e Higuain. Gli azzurri arrivano dal bel successo in Coppa Italia contro la Lazio ed hanno voglia di rialzare la testa anche in campionato contro gli acerrimi rivali.

Probabili formazioni Napoli Juve

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Gattuso ha ancora qualche dubbio da sciogliere per quanto concerne la formazione. In porta è pronto a tornare Meret (con Ospina non al meglio) mentre il ballottaggio maggiore riguarda la mediana dove Fabian e Lobotka si contendono una maglia da titolare al fianco di Demme e Zielinski.

